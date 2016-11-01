Минобороны собирается подать в Кабмин проект программы развития ВСУ
Киев • УНН
КИИВ.1 ноября. УНН. В проекте Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины определены стратегические и оперативные цели, задачи и мероприятия развития ВСУ с учетом экономических возможностей государства, проект будет предоставлен на одобрение правительства. Об этом во время брифинга в пресс-центре Минобороны сообщил заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Масловский, передает УНН.
"В проекте Государственной программы определены стратегические и оперативные цели, задачи и мероприятия развития Вооруженных сил, которые сбалансированы с необходимыми для их реализации расходами с учетом экономических возможностей государства", - отметил полковник Сергей Масловский.
Также он добавил, что проект государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года разработан с целью практической реализации положений Стратегического оборонного бюллетеня Украины.
Реформа ВСУ предусматривает развитие системы управления, совершенствование системы оборонного планирования и управления ресурсами, приобретение способности войсками (силами) выполнять поставленные задачи, создание единой системы логистики, совершенствование системы медицинского обеспечения и профессионализации ВСУ, сообщил он.
Также полковник отметил и то, что проект Государственной программы учитывает евроатлантические принципы, подходы и стандарты НАТО, рекомендации отечественных и иностранных экспертов (советников) по вопросам оборонного планирования.
С.Масловский также отметил, что реализация такой Государственной программы обеспечит получение ВСУ возможностей для эффективного реагирования на угрозы национальной безопасности в военной сфере и обороны Украины, а также достижения ими евроатлантических стандартов и критериев, необходимых для членства в НАТО.
Проект Государственной программы прошел все процедуры согласования с центральными органами исполнительной власти и в ближайшее время этот проект будет предоставлено в Кабмин и после одобрения правительством будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и утвержден Указом Президента Украины.