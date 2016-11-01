Міноборони збирається подати до Кабміну проект програми розвитку ЗСУ

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 25330 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 52663 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 70340 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 140398 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 203238 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191780 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212212 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197093 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152566 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153509 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.5 м/с
90 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

США вводить 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок - ЗМІ

2 квітня, 18:45 • 12161 перегляди

росія атакує Харків дронами: удар по приватному сектору

2 квітня, 19:07 • 8743 перегляди

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

2 квітня, 19:10 • 11079 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 9087 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 7619 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 482633 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 318456 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 380461 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 492487 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 736422 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124673 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184237 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126983 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161748 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184946 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Міноборони збирається подати до Кабміну проект програми розвитку ЗСУ

Міноборони збирається подати до Кабміну проект програми розвитку ЗСУ

Київ • УНН

 • 7668 перегляди

КИЇВ.1 листопада. УНН. У проекті Державної програми розвитку Збройних Сил України визначені стратегічні та оперативні цілі, завдання і заходи розвитку ЗСУ з урахуванням економічних можливостей держави, проект буде наданий на схвалення уряду. Про це під час брифінгу у прес-центрі Міноборони повідомив заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України полковник Сергій Масловський, передає УНН.

“У проекті Державної програми визначені стратегічні та оперативні цілі, завдання і заходи розвитку Збройних сил, які збалансовані з необхідними для їх реалізації видатками з урахуванням економічних можливостей держави”, - зазначив полковник Сергій Масловський.

Також він додав, що проект державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року розроблено з метою практичної реалізації положень Стратегічного оборонного бюлетеня України.

Реформа ЗСУ передбачає розвиток системи управління, удосконалення системи оборонного планування та управління ресурсами, набуття здатності військами (силами) виконувати поставлені завдання, створення єдиної системи логістики, удосконалення системи медичного забезпечення та професіоналізацію ЗСУ, поінформував він.

Також полковник наголосив та тому, що проект Державної програми враховує євроатлантичні принципи, підходи і стандарти НАТО, рекомендації вітчизняних та іноземних експертів (радників) з питань оборонного планування.

С.Масловський також зауважив, що реалізація такої Державної програми забезпечить набуття ЗСУ спроможностей для ефективного реагування на загрози національній безпеці у воєнній сфері та оборони України, а також досягнення ними євроатлантичних стандартів та критеріїв, необхідних для набуття членства в НАТО.

Проект Державної програми пройшов усі процедури погодження із центральними органами виконавчої влади та найближчим часом цей проект буде надано до Кабміну та після схвалення урядом буде розглянуто на засіданні Ради національної безпеки і оборони України та затверджено Указом Президента України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,474.40
Золото
$3,170.72
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,824.43