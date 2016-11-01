Міноборони збирається подати до Кабміну проект програми розвитку ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ.1 листопада. УНН. У проекті Державної програми розвитку Збройних Сил України визначені стратегічні та оперативні цілі, завдання і заходи розвитку ЗСУ з урахуванням економічних можливостей держави, проект буде наданий на схвалення уряду. Про це під час брифінгу у прес-центрі Міноборони повідомив заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України полковник Сергій Масловський, передає УНН.
“У проекті Державної програми визначені стратегічні та оперативні цілі, завдання і заходи розвитку Збройних сил, які збалансовані з необхідними для їх реалізації видатками з урахуванням економічних можливостей держави”, - зазначив полковник Сергій Масловський.
Також він додав, що проект державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року розроблено з метою практичної реалізації положень Стратегічного оборонного бюлетеня України.
Реформа ЗСУ передбачає розвиток системи управління, удосконалення системи оборонного планування та управління ресурсами, набуття здатності військами (силами) виконувати поставлені завдання, створення єдиної системи логістики, удосконалення системи медичного забезпечення та професіоналізацію ЗСУ, поінформував він.
Також полковник наголосив та тому, що проект Державної програми враховує євроатлантичні принципи, підходи і стандарти НАТО, рекомендації вітчизняних та іноземних експертів (радників) з питань оборонного планування.
С.Масловський також зауважив, що реалізація такої Державної програми забезпечить набуття ЗСУ спроможностей для ефективного реагування на загрози національній безпеці у воєнній сфері та оборони України, а також досягнення ними євроатлантичних стандартів та критеріїв, необхідних для набуття членства в НАТО.
Проект Державної програми пройшов усі процедури погодження із центральними органами виконавчої влади та найближчим часом цей проект буде надано до Кабміну та після схвалення урядом буде розглянуто на засіданні Ради національної безпеки і оборони України та затверджено Указом Президента України.