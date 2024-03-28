Минобороны выиграло арбитраж на более 700 миллионов гривен за не вовремя поставленное снаряжение для ВСУ

Международный арбитраж принял три решения, которыми присудил взыскать в пользу Министерства обороны Украины средства на общую сумму более 14 миллионов евро и 4 миллионов долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

В министерстве отметили, что решение касаются внешнеэкономических договоров на поставку различных видов вещевого имущества и средств защиты для Вооруженных сил Украины, в частности, зимней формы, бронежилетов и тому подобное.

Согласно заключенным внешнеэкономическим договорам, Минобороны полностью выполнило свои обязательства и вовремя оплатило стоимость товаров.

Однако, ни один из иностранных поставщиков не поставил товар вовремя. К тому же некоторые контрагенты поставили частично некачественный товар, или вовсе не привезли часть товара, оплаченную по договору

В связи с этим оборонное ведомство обратилось в международный арбитраж о взыскании стоимости некачественного и непоставленного товара и штрафных санкций за несвоевременную поставку. Минобороны также требовало взыскания процентов годовых за пользование средствами. (...) Арбитраж удовлетворил иски Минобороны. В своих решениях арбитры признали правомерным отказ Минобороны от некачественного товара и были единодушны относительно отсутствия форс-мажорных обстоятельств. По решениям арбитража, средства за непоставленный товар подлежат немедленному возврату Минобороны - резюмировали в ведомстве.

Минобороны Украины выиграло международный арбитраж на почти 19 миллионов гривен

Дополнение

В оборонном ведомстве рассказали, что сами поставщики с требованиями министерства не соглашались. По их мнению, отклоненный товар был надлежащего качества. В то же время, задержка или непоставка товара были якобы вызваны форс-мажорными обстоятельствами.

Однако арбитраж не только поддержал украинское министерство, но и обязал иностранных поставщиков уплатить проценты, которые продолжают начисляются на средства до момента их возврата Минобороны.

Министерство обороны Украины отслеживает выполнение поставщиками взятых обязательств, чтобы украинское войско получало все виды обеспечения вовремя и надлежащего качества. В то же время, Минобороны принимает все правовые меры с целью защиты прав и интересов в отношениях с недобросовестными поставщиками - отметили в министерстве.

Напомним

Министерство обороны Украины выиграло международный арбитраж против иностранного поставщика, взыскав более 27 миллионов долларов США за несвоевременную поставку некачественных бронежилетов и берцев.