Минобороны вернуло в собственность 130 га земли в Тернопольской области
Киев • УНН
Минобороны Украины вернуло 130 га земли в Тернопольской области, которую 10 лет использовали не по назначению. Участок стоимостью 16 млн грн будет использоваться для подготовки подразделений ВСУ.
Министерство обороны Украины вернуло себе участок площадью 130 га в Тернопольской области, который уже более 10 лет вы пользовались не по назначению. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны.
Детали
В ведомстве объясняют, что в 1961 году эта территория была выделена военному ведомству для использования в качестве полигона. Однако с 2013 года там начала проводить свою хозяйственную деятельность одна из государственных организаций.
По результатам длительных судебных споров в 2021 году Минобороны подтвердило свои права на этот участок и препятствия на пользование им должны были быть устранены.
Однако несмотря на решение суда даже после полномасштабного вторжения России на территории военного городка продолжалась деятельность посторонних лиц.
А впрочем, по представлению Министерства обороны, Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра вернула земли ориентировочной стоимостью 16 млн грн в пользование оборонного ведомства.
Земельный участок площадью 130 га в Тернопольской области отныне будет использоваться для подготовки подразделений Вооруженных Сил Украины
Напомним,
На территории воинской части в Киеве выявлена незаконная регистрация храма в частную собственность. Объект принадлежал организации, связанной с УПЦ МП, что могло привести к утечке информации о военных перемещениях.