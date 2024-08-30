Минобороны вернуло в собственность 130 га земли в Тернопольской области

Министерство обороны Украины вернуло себе участок площадью 130 га в Тернопольской области, который уже более 10 лет вы пользовались не по назначению. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны.

Детали

В ведомстве объясняют, что в 1961 году эта территория была выделена военному ведомству для использования в качестве полигона. Однако с 2013 года там начала проводить свою хозяйственную деятельность одна из государственных организаций.

По результатам длительных судебных споров в 2021 году Минобороны подтвердило свои права на этот участок и препятствия на пользование им должны были быть устранены.

Однако несмотря на решение суда даже после полномасштабного вторжения России на территории военного городка продолжалась деятельность посторонних лиц.

А впрочем, по представлению Министерства обороны, Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра вернула земли ориентировочной стоимостью 16 млн грн в пользование оборонного ведомства.

Земельный участок площадью 130 га в Тернопольской области отныне будет использоваться для подготовки подразделений Вооруженных Сил Украины - подытожили в Минобороны.



Напомним,

На территории воинской части в Киеве выявлена незаконная регистрация храма в частную собственность. Объект принадлежал организации, связанной с УПЦ МП, что могло привести к утечке информации о военных перемещениях.