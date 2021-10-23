Минобороны Великобритании имеет секретное "банковское" спецподразделение - FT

“Навыки ведения экономической войны”

По информации издания, экспертная группа, работа которой засекречена, помогает британским военным “оттачивать навыки ведения экономической войны” и защищать страну от угрозы терроризма, кибератак и кампаний по дезинформации.

Подразделение, состоящее из бывших финансистов, было создано шесть лет назад, пишет FT. Его активно использовали для борьбы с террористической группировкой “Исламское государство” в Ираке и Сирии.

Участники группы консультируют другие спецподразделения, британскую разведку и 77-й бригаду британской армии, которая специализируется на ведении электронной и психологической войны, сообщили источники издания. По их словам, в задачи подразделения могло бы входить создание препятствий финансовых операций и интересов российской ЧВК Вагнера, а также борьба с группировками хакеров-вымогателей, деятельность которых угрожает национальной инфраструктуре.

Цитата

“Спрос на специалистов отдела растет, поскольку такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют „серую зону“ между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за рубежом”, — пишет FT.

Спецотделу нужно было найти критически важные элементы бизнес-модели противников, устранить их и максимально усложнить их замену, рассказал маршал авиации Эдвард Стрингер, который курировал работу подразделения до выхода на пенсию.

“Будь то ливанская „Хезболла“, люди, связанные с (президентом России Владимиром) Путиным, Корпусом стражей исламской революции (элитное военное формирование Ирана. — ред.) или даже Народно-освободительной армией Китая, все эти организации представляют собой мини государства со своей экономикой. Зачем позволять им доходить до поля битвы, если вы можете лишить их ресурсов до того, как они доберутся туда?” — отметил он.

По данным издания, с тех пор как операция по борьбе с ИГ прекратилась, отдел не является постоянным подразделением Минобороны Великобритании — его приобщают для решения разовых задач.

Напомним

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