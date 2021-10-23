Міноборони Великої Британії має секретний "банківський" спецпідрозділ - FT

“Навички ведення економічної війни”

За інформацією видання, експертна група, робота якої засекречена, допомагає британським військовим “відточувати навички ведення економічної війни” і захищати країну від загрози тероризму, кібератак і кампаній по дезінформації.

Підрозділ, що складається з колишніх фінансистів, було створено шість років тому, пише FT. Його активно використовували для боротьби з терористичним угрупуванням “Ісламська держава” в Іраку і Сирії.

Учасники групи консультують інші спецпідрозділу, британську розвідку і 77-ю бригаду британської армії, яка спеціалізується на веденні електронної та психологічної війни, повідомили джерела видання. За їх словами, в завдання підрозділу могло б входити створення перешкод фінансових операцій та інтересів російської ПВК Вагнера, а також боротьба з угрупуваннями хакерів-здирників, діяльність яких загрожує національній інфраструктурі.

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“Попит на фахівців відділу зростає, оскільки такі противники, як Росія і Китай, експлуатують „сіру зону“ між миром і війною, використовуючи кіберзброя проти національної інфраструктури і вкладаючи комерційні інвестиції в чутливі сфери за кордоном”, — пише FT.

Спецвідділу потрібно було знайти критично важливі елементи бізнес-моделі супротивників, усунути їх і максимально ускладнити їх заміну, розповів виданню маршал авіації Едвард Стрінгер, який курирував роботу підрозділу до виходу на пенсію.

“Будь то ліванська „Хезболла“, люди, пов’язані з (президентом Росії Володимиром) Путіним, Корпусом вартових ісламської революції (елітне військове формування Ірану. — ред.) або навіть Народно-визвольною армією Китаю, всі ці організації представляють собою міні-держави зі своєю економікою. Навіщо дозволяти їм доходити до поля битви, якщо ви можете позбавити їх ресурсів до того, як вони доберуться туди?” — зазначив він.

За даними видання, з тих пір як операція по боротьбі з ІД припинилася, відділ не є постійним підрозділом Міноборони Великої Британії — його долучають для вирішення разових завдань.

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