Минобороны: в Черном море увеличилось военное присутствие РФ

"С конца 2018 года военное присутствие РФ в Черном море увеличилась на один корабль", - сообщили в Минобороны.

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Напомним, в январе текущего года в Черном море находилось около 50 боевых кораблей, в том числе 4 подводные лодки Черноморского флота Российской Федерации.