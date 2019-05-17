Минобороны: в Черном море увеличилось военное присутствие РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Украина отмечает увеличение военного присутствия России на Черном море с конца 2018 года. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
"С конца 2018 года военное присутствие РФ в Черном море увеличилась на один корабль", - сообщили в Минобороны.
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Напомним, в январе текущего года в Черном море находилось около 50 боевых кораблей, в том числе 4 подводные лодки Черноморского флота Российской Федерации.