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Міноборони: у Чорному морі збільшилася військова присутність РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Україна констатує збільшення військової присутності Росії у Чорному морі з кінця 2018 року. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Головному Управлінні Розвідки Міністерства Оборони України.

“З кінця 2018 року військова присутність РФ у Чорному морі збільшилась на один корабель”, — повідомили в Міноборони.

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Нагадаємо, у січні поточного року у Чорному морі перебувало близько 50 бойових кораблів, у тому числі 4 підводних човни Чорноморського флоту Російської Федерації.

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