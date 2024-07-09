Министерство обороны Украины тестирует новую облегченную модель бронежилета для украинских военных. Сейчас продолжается последний этап - лабораторные испытания. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что новый бронежилет отмечается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневренных действий во время штурмовых и специальных операций.

Вес новой брони составляет от 7,5 кг до 12 кг.

Мы понимаем важность веса снаряжения для выполнения боевых задач, особенно для спецназовцев и штурмовиков. В работе над облегченным бронежилетом был учтен каждый сантиметр и каждый грамм изделия. Ожидаем положительных результатов заключительных испытаний, ведь эта броня очень нужна в подразделениях, - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Модель уже прошла испытания в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получила положительные отзывы. Сейчас продолжается последний этап - лабораторные испытания.

Напомним

В первом полугодии 2023 года Министерство обороны Украины кодифицировало более 60 новых образцов боеприпасов отечественного производства, среди которых более 50 образцов для беспилотников, минометные мины различных калибров, артиллерийские снаряды, оружие ближнего боя и боеприпасы для стрелкового оружия.