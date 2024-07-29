Министерство обороны Украины поддержало проект "Закона о международных оборонных компаниях", который регулирует их деятельность. Впрочем, в ведомстве отмечают, что документ следует доработать. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительственный портал.

Детали

Целью законопроекта является урегулирование правового статуса и деятельности международных военных компаний, которые создаются в Украине, участвуют в осуществлении оборонных мероприятий и предоставляют за пределами территории Украины оборонные услуги.

Министерство обороны отметило, что в предложенной редакции законопроект не согласуется с Конституцией Украины, законами Украины "Об обороне Украины", "О разведке".

Кроме того, он противоречит международным договорам, в частности Дополнительным протоколам к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года и рекомендациям Документа Монтре, в котором раскрываются вопросы функционирования частных военных компаний в период вооруженного конфликта.

Кроме этого, в профессиональной среде идея создания нормативно-правовой базы для осуществления военно-консалтинговой деятельности обсуждается уже на протяжении длительного времени и требует привлечения международного передового опыта с целью интегрирования соответствующей международной нормативно-правовой базы с национальным законодательством - говорится в заявлении Минобороны.

В связи с этим министерство предлагает создать рабочую группу для доработки законопроекта, в которую привлечь представителей Министерства обороны Украины и других касательных органов.

Норвегія виділить 92 тис. доларів на підтримку протиповітряної оборону України

Дополнение

Согласно законопроекту №11214, международная оборонная компания (МОК) - это созданный и зарегистрированный в Украине субъект хозяйствования, который на основании полученной лицензии предоставляет оборонные услуги за пределами территории Украины.

Согласно проекту закона, учредителями международной оборонной компании могут выступать только физические и юридические лица - резиденты Украины.

МОК может быть зарегистрирована и иметь место постоянной дислокации исключительно на территории областей Украины, граничащих с территорией государств, которые Украина признала государствами-террористами.

Работниками таких компаний могут быть граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые достигли 21-летнего возраста и имеют опыт службы в ВСУ, НГУ или других военных формированиях Украины не менее 1 года.

Международная оборонная компания за пределами территории Украины имеет право предоставлять такие оборонные услуги:

Организация и практическое осуществление мер безопасности направленных на обеспечение безопасности физических лиц, а также юридических лиц, их работников и законной деятельности. Организация и практического осуществления мероприятий охраны зданий, сооружений, земельных участков (территорий), акваторий, транспортных средств, валютных ценностей, ценных бумаг и другого движимого и недвижимого имущества Тактическая (теоретическая и практическая) подготовка личного состава военных формирований и органов правопорядка других государств, международных организаций; Тактическая (теоретическая и практическая) подготовка личного состава субъектов охранной деятельности; Разминирование территорий, зданий, сооружений и других объектов; Консультационные услуги в сфере обеспечения безопасности, правопорядка, мирного урегулирования конфликтов, посредничество в разрешении вооруженных конфликтов; Оборонные услуги странам - союзникам Украины в определенном законодательством порядке.

Закон также предусматривает использование международными оборонными компаниями бронированной колесной и гусеничной техники, которая может иметь вооружение не более крупнокалиберного пулемета и/или противотанкового ракетного комплекса.

Также им разрешено использовать спецтехнику, например мостоукладчики, машины разминирования и разграждения.

Эта техника должна быть зарегистрирована и закреплена за международными оборонными компаниями и может использоваться при выполнении оборонных мероприятий и предоставлении оборонных услуг.

Напомним,

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что ориентировочный ресурс на сектор безопасности и обороны в 2025 году превысит 2 трлн гривен. Бюджетная декларация на 2025-2027 годы уже передана в Парламент.