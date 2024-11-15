Минобороны опровергло информацию об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке

Информация об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Минобороны.

Информация, распространенная в некоторых СМИ об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности. На практике, лишить водительского удостоверения из-за такой неявки не могут