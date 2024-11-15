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Минобороны опровергло информацию об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке

Минобороны опровергло информацию об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке

Киев  •  УНН

 • 5751 просмотра

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Автоматическое лишение водительских прав за неявку по повестке невозможно. Ограничение права управления транспортом возможно только по решению суда после рассмотрения иска от ТЦК.

Информация об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Минобороны.

Информация, распространенная в некоторых СМИ об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности. На практике, лишить водительского удостоверения из-за такой неявки не могут

- говорится в сообщении. 

Однако закон предусматривает временное ограничение права управления может быть применено к гражданам, которые уклоняются от выполнения воинского долга, только по решению суда.

Для этого:

  •  Территориальный центр комплектования должен обратиться в суд с исковым заявлением, если гражданин игнорирует требования по выполнению воинской обязанности. 
  • Процедура подачи иска должна включать детальное описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения от обязанностей гражданином.
  • После рассмотрения искового заявления суд принимает решение о временном ограничении права управления транспортом исключительно при условии подтверждения факта уклонения и невыполнения гражданином воинского долга.
  •  

Таким образом, решение о временном ограничении водительских прав принимается только после рассмотрения дела в суде и при подтверждении нарушения требований по выполнению воинского долга

- отмечают в Минобороны.

В Резерв+ можно проверить повестку от ТЦК на легитимность - Минобороны20 авг. 2024, 09:40 • 16466 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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