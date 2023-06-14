Минобороны: на Бахмутском направлении за сутки есть продвижение от 200-500 м, на Запорожском - от 300-350 м
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. У Сил обороны за минувшие сутки на Бахмутском направлении есть продвижение местами от 200-500 м, на Запорожском направлении - от 300-350 м, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
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"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, имеют частичный успех. За прошедшие сутки: Бахмутское направление – на разных участках прошли вперед от 200-500 м. На Запорожском направлении прошли вперед от 300-350 м", - сообщил Маляр.
Детали
По ее словам, украинские войска движутся в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага.
"На Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка. На Мариупольском направлении бои продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровска", - отметила она.
Как отметила заместитель министра обороны, враг несет потери как в живой силе, так и в технике и вооружении.
"К примеру за вчерашние сутки враг потерял: артиллерийскую батарею самоходных орудий; 2 комплекса РЭБ; сосредоточение автомобильной техники (до 10 ед.); радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы; ЗРК", - сказала Маляр.
Напомним
По данным Генштаба, Силы обороны за трое суток продвинулись от 200 метров до 1,4 километра.