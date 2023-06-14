Міноборони: на Бахмутському напрямку за добу є просування від 200-500 м, на Запорізькому - від 300-350 м
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Сил оборони за минулу добу на Бахмутському напрямку є просування місцями від 200-500 м, на Запорізькому напрямку - від 300-350 м, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
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"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мають частковий успіх. За добу, що минула: Бахмутський напрямок – на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м. На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м", - повідомив Маляр.
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З її слів, українські війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога.
"На Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська", - зазначила вона.
Як зазначила заступниця міністра оборони, ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні.
"Приміром за вчорашню добу ворог втратив: артилерійську батарею самохідних гармат; 2 комплекси РЕБ; зосередження автомобільної техніки (до 10 од.); радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби; ЗРК", - сказала Маляр.
Нагадаємо
За даними Генштабу, Сили оборони за три доби просунулися від 200 метрів до 1,4 кілометра.