Минобороны за первое полугодие этого года кодифицировало более 60 новых образцов боеприпасов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

В ведомстве рассказали, что речь идет о боеприпасах для БпЛА, минометных минах, артиллерийских снарядах, средствах ближнего боя, патронах к стрелковому оружию. Все они - продукция отечественного оборонно-промышленного комплекса.

50 образцов из этого перечня - это боеприпасы для беспилотников. В частности, осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочные, комбинированного действия и многоцелевые. Также они различаются по весу: от нескольких сотен граммов до более нескольких килограммов - объяснили в Минобороны.

Следующая многочисленная группа - это минометные мины различных калибров.

Согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней.

Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.

Напомним

С начала 2024 года министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации более 70 образцов беспилотных авиационных комплексов (БпАК) отечественного производства, которые выполняют различные задачи по разведке, корректировке огня артиллерии и поражению объектов противника.