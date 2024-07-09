Киев • УНН
В первом полугодии 2023 года Министерство обороны Украины кодифицировало более 60 новых образцов боеприпасов отечественного производства, среди которых более 50 образцов для беспилотников, минометные мины различных калибров, артиллерийские снаряды, оружие ближнего боя и боеприпасы для стрелкового оружия.
Минобороны за первое полугодие этого года кодифицировало более 60 новых образцов боеприпасов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
В ведомстве рассказали, что речь идет о боеприпасах для БпЛА, минометных минах, артиллерийских снарядах, средствах ближнего боя, патронах к стрелковому оружию. Все они - продукция отечественного оборонно-промышленного комплекса.
50 образцов из этого перечня - это боеприпасы для беспилотников. В частности, осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочные, комбинированного действия и многоцелевые. Также они различаются по весу: от нескольких сотен граммов до более нескольких килограммов
Следующая многочисленная группа - это минометные мины различных калибров.
Согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней.
Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.
Напомним
С начала 2024 года министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации более 70 образцов беспилотных авиационных комплексов (БпАК) отечественного производства, которые выполняют различные задачи по разведке, корректировке огня артиллерии и поражению объектов противника.