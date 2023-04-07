Министры по вопросам климата G7 рассматривают новые газовые инвестиции из-за войны в Украине

Детали

Министры по вопросам климата стран "Большой семерки" могут выступить за новые инвестиции в поставки природного газа, несмотря на оценки, что такие инвестиции будут препятствовать достижению глобально согласованных целей по изменению климата, говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Министры по вопросам изменения климата и энергетики стран G7 встретятся 15-16 апреля в Саппоро, Япония, чтобы обсудить усилия по борьбе с изменением климата, которые сейчас находятся под давлением потрясений на мировых энергетических рынках после вторжения России в Украину.

В проекте заявления G7 говорится о том, что министры согласятся с необходимостью новых инвестиций в добычу газа из-за энергетических последствий российского вторжения. В прошлом году Россия сократила поставки газа в Европу, что привело к глобальному сокращению поставок и стремительному росту цен на мировых рынках.

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"В этом контексте, в этой конкретной непредсказуемой ситуации, мы признаем необходимость необходимых инвестиций в добычу сжиженного природного газа (СПГ) и природного газа в соответствии с нашими климатическими целями и обязательствами", - говорится в проекте заявления.

Проект все еще обсуждается странами G7 и может существенно измениться до того, как будет принят.

Обязательства по инвестициям в СПГ, если они будут сохранены в окончательном коммюнике, станут победой для Японии, которая принимает встречу G7 и называет СПГ "переходным топливом" к более чистой энергии, которая, по ее словам, может потребоваться по меньшей мере 10-15 лет.

Но такие инвестиции идут вразрез с оценками Международного энергетического агентства, которое заявляет, что никакие новые инвестиции в поставки ископаемого топлива не должны быть сделаны, если мир хочет остановить глобальное потепление, превышающее 1,5 градуса по Цельсию - предел, который позволит избежать его самых тяжелых последствий.

Мир должен существенно сократить использование ископаемого топлива в этом десятилетии, чтобы избежать самых разрушительных последствий изменения климата, заявила группа экспертов МГЭИК ООН по вопросам изменения климата. По данным МГЭИК, прогнозируемые выбросы CO2 от существующих проектов по использованию ископаемого топлива приведут к тому, что оставшаяся часть углеродного бюджета, необходимого для достижения цели 1,5°C, будет израсходована.

Дополнение

На прошлогодней встрече министры по климату G7 заявили, что инвестиции в сектор СПГ необходимы для преодоления энергетического кризиса, но они прямо не поддержали инвестиции в добычу и поставку газа. В проекте заявления говорится, что страны ожидают, что спрос на СПГ "продолжит расти" в странах, которые могут позволить себе со временем заменить газ источниками энергии с нулевым уровнем выбросов.

Документ вызвал сопротивление со стороны некоторых стран, в частности Европейского Союза, которые выступили против заявления о том, что спрос на СПГ будет расти. ЕС, в состав которого входят 27 стран, участвует в заседаниях G7. Будучи когда-то основными покупателями российского трубопроводного газа, европейские страны пытаются диверсифицировать свои источники энергии, частично заменяя российский газ большим количеством СПГ.

В проекте коммюнике неоднократно осуждается вторжение России в Украину и говорится, что G7 будет работать с "надежными партнерами", чтобы уменьшить зависимость от России.

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