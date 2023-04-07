Министры по вопросам климата G7 рассматривают новые газовые инвестиции из-за войны в Украине

ukru
13:08 • 1594 просмотра

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

Эксклюзив
13:04 • 6267 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 31757 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 103820 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 131302 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 120770 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134627 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117076 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131458 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125362 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 136768 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 119252 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 121836 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 117637 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 115496 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 213918 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 244538 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 183883 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 189695 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 225302 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 10477 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 80198 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112358 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120433 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135935 просмотра
Актуальное
Министры по вопросам климата G7 рассматривают новые газовые инвестиции из-за войны в Украине

Министры по вопросам климата G7 рассматривают новые газовые инвестиции из-за войны в Украине

Киев • УНН

 • 946159 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В проекте заявления G7 говорится о том, что министры согласятся с необходимостью новых инвестиций в добычу сжиженного природного газа и природного газа из-за энергетических последствий вторжения рф в Украину, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министры по вопросам климата стран "Большой семерки" могут выступить за новые инвестиции в поставки природного газа, несмотря на оценки, что такие инвестиции будут препятствовать достижению глобально согласованных целей по изменению климата, говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Министры по вопросам изменения климата и энергетики стран G7 встретятся 15-16 апреля в Саппоро, Япония, чтобы обсудить усилия по борьбе с изменением климата, которые сейчас находятся под давлением потрясений на мировых энергетических рынках после вторжения России в Украину.

В проекте заявления G7 говорится о том, что министры согласятся с необходимостью новых инвестиций в добычу газа из-за энергетических последствий российского вторжения. В прошлом году Россия сократила поставки газа в Европу, что привело к глобальному сокращению поставок и стремительному росту цен на мировых рынках.

Цитата

"В этом контексте, в этой конкретной непредсказуемой ситуации, мы признаем необходимость необходимых инвестиций в добычу сжиженного природного газа (СПГ) и природного газа в соответствии с нашими климатическими целями и обязательствами", - говорится в проекте заявления.

Проект все еще обсуждается странами G7 и может существенно измениться до того, как будет принят.

Обязательства по инвестициям в СПГ, если они будут сохранены в окончательном коммюнике, станут победой для Японии, которая принимает встречу G7 и называет СПГ "переходным топливом" к более чистой энергии, которая, по ее словам, может потребоваться по меньшей мере 10-15 лет.

Но такие инвестиции идут вразрез с оценками Международного энергетического агентства, которое заявляет, что никакие новые инвестиции в поставки ископаемого топлива не должны быть сделаны, если мир хочет остановить глобальное потепление, превышающее 1,5 градуса по Цельсию - предел, который позволит избежать его самых тяжелых последствий.

Мир должен существенно сократить использование ископаемого топлива в этом десятилетии, чтобы избежать самых разрушительных последствий изменения климата, заявила группа экспертов МГЭИК ООН по вопросам изменения климата. По данным МГЭИК, прогнозируемые выбросы CO2 от существующих проектов по использованию ископаемого топлива приведут к тому, что оставшаяся часть углеродного бюджета, необходимого для достижения цели 1,5°C, будет израсходована.

Дополнение

На прошлогодней встрече министры по климату G7 заявили, что инвестиции в сектор СПГ необходимы для преодоления энергетического кризиса, но они прямо не поддержали инвестиции в добычу и поставку газа. В проекте заявления говорится, что страны ожидают, что спрос на СПГ "продолжит расти" в странах, которые могут позволить себе со временем заменить газ источниками энергии с нулевым уровнем выбросов.

Документ вызвал сопротивление со стороны некоторых стран, в частности Европейского Союза, которые выступили против заявления о том, что спрос на СПГ будет расти. ЕС, в состав которого входят 27 стран, участвует в заседаниях G7. Будучи когда-то основными покупателями российского трубопроводного газа, европейские страны пытаются диверсифицировать свои источники энергии, частично заменяя российский газ большим количеством СПГ.

В проекте коммюнике неоднократно осуждается вторжение России в Украину и говорится, что G7 будет работать с "надежными партнерами", чтобы уменьшить зависимость от России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для сокращения зависимости от рф: Болгария ведет переговоры с Турцией о газовом соглашении

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы