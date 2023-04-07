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Міністри з питань клімату G7 розглядають нові газові інвестиції через війну в Україні

Міністри з питань клімату G7 розглядають нові газові інвестиції через війну в Україні

Київ • УНН

 • 946161 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У проекті заяви G7 йдеться про те, що міністри погодяться з необхідністю нових інвестицій у видобуток скрапленого природного газу і природного газу через енергетичні наслідки вторгнення рф в Україну, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністри з питань клімату країн "Великої сімки" можуть виступити за нові інвестиції в постачання природного газу, незважаючи на оцінки, що такі інвестиції перешкоджатимуть досягненню глобально узгоджених цілей щодо зміни клімату, йдеться в документі, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Міністри з питань зміни клімату та енергетики країн G7 зустрінуться 15-16 квітня в Саппоро, Японія, щоб обговорити зусилля щодо боротьби зі зміною клімату, які зараз перебувають під тиском потрясінь на світових енергетичних ринках після вторгнення Росії в Україну.

У проекті заяви G7 йдеться про те, що міністри погодяться з необхідністю нових інвестицій у видобуток газу через енергетичні наслідки російського вторгнення. Минулого року Росія скоротила постачання газу до Європи, що призвело до глобального скорочення поставок і стрімкого зростання цін на світових ринках.

Цитата

"У цьому контексті, в цій конкретній непередбачуваній ситуації, ми визнаємо необхідність необхідних інвестицій у видобуток скрапленого природного газу (СПГ) і природного газу відповідно до наших кліматичних цілей і зобов'язань", - йдеться в проекті заяви.

Проект все ще обговорюється країнами G7 і може суттєво змінитися до того, як буде прийнятий.

Зобов'язання щодо інвестицій в СПГ, якщо вони будуть збережені в остаточному комюніке, стануть перемогою для Японії, яка приймає зустріч G7 і називає СПГ "перехідним паливом" до більш чистої енергії, яка, за її словами, може знадобитися щонайменше 10-15 років.

Але такі інвестиції йдуть врозріз з оцінками Міжнародного енергетичного агентства, яке заявляє, що жодні нові інвестиції у постачання викопного палива не повинні бути зроблені, якщо світ хоче зупинити глобальне потепління, що перевищує 1,5 градуси за Цельсієм - межу, яка дозволить уникнути його найважчих наслідків.

Світ повинен суттєво скоротити використання викопного палива в цьому десятилітті, щоб уникнути найбільш руйнівних наслідків зміни клімату, заявила група експертів МГЕЗК ООН з питань зміни клімату. За даними МГЕЗК, прогнозовані викиди CO2 від існуючих проектів з використання викопного палива призведуть до того, що решта вуглецевого бюджету, необхідного для досягнення мети 1,5°C, буде витрачена.

Доповнення

На минулорічній зустрічі міністри з питань клімату G7 заявили, що інвестиції в сектор СПГ необхідні для подолання енергетичної кризи, але вони прямо не підтримали інвестиції у видобуток та постачання газу. У проекті заяви йдеться, що країни очікують, що попит на СПГ "продовжить зростати" в країнах, які можуть дозволити собі згодом замінити газ джерелами енергії з нульовим рівнем викидів.

Документ викликав спротив з боку деяких країн, зокрема Європейського Союзу, які виступили проти заяви про те, що попит на СПГ зростатиме. ЄС, до складу якого входять 27 країн, бере участь у засіданнях G7. Будучи колись основними покупцями російського трубопровідного газу, європейські країни намагаються диверсифікувати свої джерела енергії, частково замінюючи російський газ більшою кількістю СПГ.

У проекті комюніке неодноразово засуджується вторгнення Росії в Україну і говориться, що G7 працюватиме з "надійними партнерами", щоб зменшити залежність від Росії.

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