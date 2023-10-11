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Министры обороны стран НАТО на встрече обсудят поддержку Украины - Столтенберг

Министры обороны стран НАТО на встрече обсудят поддержку Украины - Столтенберг

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перечислил вопросы, которые министры обороны НАТО обсудят в течение следующих двух дней в Брюсселе, среди них - поддержка Украины, усиление сдерживания и обороны, операции и миссии НАТО, а также ситуация на Ближнем Востоке. Его заявление приводят в НАТО, пишет УНН.

Детали

В штаб-квартиру НАТО прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, где, как указано, примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины под руководством США вместе с представителями более чем 50 стран.

Столтенберг сказал Зеленскому, что "ваша борьба – это наша борьба, ваша безопасность – это наша безопасность, а ваши ценности – это наши ценности. И мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется".

Он отметил, что "мы будем продолжать укреплять наши отношения и помогать Украине двигаться к членству в НАТО".

Сегодня во второй половине дня, как указали в пресс-службе Альянса, министры обороны стран НАТО встретятся со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Совете НАТО-Украина, чтобы обсудить ситуацию в Украине и поддержку со стороны НАТО.

завтрашние дискуссии, 12 октября, как отмечается, будут сосредоточены на сдерживании и обороне. Министры подведут итоги работы по обеспечению ресурсами и реализации надежных оборонных планов, согласованных лидерами Альянса на Вильнюсском саммите. Они также обсудят миссии и операции НАТО, в том числе в Косово и Ираке, и обсудят недавние повреждения подводной инфраструктуры между Эстонией и Финляндией.

Относительно этого инцидента Генсек НАТО заявил, что "сейчас важно установить, что произошло и как это могло произойти. Если будет доказано, что это была преднамеренная атака на критически важную инфраструктуру НАТО, то это, конечно, будет серьезным, но НАТО также ответит объединенным и решительным ответом».

Министры обороны также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке после террористических атак ХАМАС на Израиль, партнера НАТО. Министр обороны Израиля Йоав Галант проинформирует союзников НАТО о реакции Израиля.

Напомним

Зеленский прибыл в Брюссель и заявил о важности визита в штаб-квартиру НАТО для устойчивости этой зимой.

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