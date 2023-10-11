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Міністри оборони країн НАТО на зустрічі обговорять підтримку України - Столтенберг

Міністри оборони країн НАТО на зустрічі обговорять підтримку України - Столтенберг

Київ • УНН

 • 426071 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перечислив питання, які міністри оборони НАТО обговорять протягом наступних двох днів у Брюсселі, серед них - підтримка України, посилення стримування та оборони, операції та місії НАТО, а також ситуація на Близькому Сході. Його заяву наводять у НАТО, пише УНН.

Деталі

До штаб-квартири НАТО прибув Президент України Володимир Зеленський, де, як вказано, візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України під керівництвом США разом із представниками більш ніж 50 країн.

Столтенберг сказав Зеленському, що "ваша боротьба – це наша боротьба, ваша безпека – це наша безпека, а ваші цінності – це наші цінності. І ми стоятимемо поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно".

Він зазначив, що "ми й надалі зміцнюватимемо наші відносини і допомагатимемо Україні рухатися до членства в НАТО".

Сьогодні у другій половині дня, як вказали у пресслужбі Альянсу, міністри оборони країн НАТО зустрінуться зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим у Раді НАТО-Україна, щоб обговорити ситуацію в Україні та підтримку з боку НАТО.

Завтрашні дискусії, 12 жовтня, як зазначається, будуть зосереджені на стримуванні та обороні. Міністри підведуть підсумки роботи з забезпечення ресурсами та реалізації надійних оборонних планів, узгоджених лідерами Альянсу на Вільнюському саміті. Вони також обговорять місії та операції НАТО, у тому числі в Косові та Іраку, і обговорять нещодавні пошкодження підводної інфраструктури між Естонією та Фінляндією.

Щодо цього інциденту Генсек НАТО заявив, що "зараз важливо встановити, що сталося і як це могло статися. Якщо буде доведено, що це була навмисна атака на критично важливу інфраструктуру НАТО, то це, звісно, буде серйозним, але НАТО також відповість об’єднаною та рішучою відповіддю».

Міністри оборони також обговорять ситуацію на Близькому Сході після терористичних атак ХАМАС на Ізраїль, партнера НАТО. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант проінформує союзників НАТО про реакцію Ізраїлю.

Нагадаємо

Зеленський прибув до Брюсселя і заявив про важливість візиту до штаб-квартири НАТО для стійкості цієї зими.

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