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Зеленський прибув до Брюсселя: заявив про важливість візиту до штаб-квартири НАТО для стійкості цієї зими

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у середу повідомив, що перебуває у Брюсселі, де відвідує штаб-квартиру НАТО і проведе зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом та міністром оборони США Ллойдом Остіном, пише УНН.

Цитата

"Брюссель, Бельгія. Візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими. Проведу зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату «Рамштайн». Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції", - зазначив Президент у соцмережах.

З його слів, вдруге з початку повномасштабної війни він проведе переговори в Брюсселі з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Головне – наш спільний захист свободи та людей, зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Столтенберг сьогодні приймає Зеленського в штаб-квартирі НАТО.

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