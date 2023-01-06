Министр Японии призвал к новому мировому порядку, чтобы противостоять возвышению авторитарных режимов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Министр торговли и промышленности Японии заявил, что свободная торговля и экономическая взаимозависимость после окончания Холодной войны укрепили авторитарные режимы, и призвал Соединенные Штаты и другие демократические страны-единомышленники противопоставить им «новый мировой порядок». Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.
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"Авторитарные страны накопили огромную мощь как в экономическом, так и в военном отношении", - заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимура в своем выступлении в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
"Мы должны восстановить мировой порядок, основанный на фундаментальных ценностях свободы, демократии, прав человека и верховенства права", - добавил он.
Детали
Нисимура выступил накануне визита в Вашингтон на следующей неделе премьер-министра Японии Фумио Кисиды для переговоров, которые, как ожидается, будут охватывать такие вопросы, как Украина, Северная Корея и напряженность Китая в отношениях с Тайванем.
Этому саммиту будут предшествовать переговоры министров обороны и иностранных дел двух стран.
Призыв Нисимуры прозвучал на фоне растущего беспокойства после вторжения россии в Украину тем, что Пекин и Москва будут использовать свой контроль над энергоресурсами и влиять на производственно-сбытовые цепочки, чтобы помешать Соединенным Штатам, Японии, Европе и другим странам противостоять их дипломатическим и военным целям.
Японский министр предупредил, что демократии должны защищать свою промышленную мощь и защищаться от потери технологий, особенно тех, которые могут быть перенаправлены на военные нужды.
Он призвал, чтобы сотрудничество между Японией и Соединенными Штатами распространялось не только на полупроводники, но и на биотехнологии, искусственный интеллект и квантовую науку.
Он также пообещал более тесно сотрудничать с Вашингтоном в вопросах экспортного контроля, хотя и не сказал, будет ли Токио придерживаться масштабных ограничений на экспорт оборудования для производства микросхем, введенных администрацией Байдена в октябре.
Что касается торговли, Нисимура призвал Соединенные Штаты присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве после того, как бывший президент Дональд Трамп отказался от более ранней версии пакта в 2017 году.