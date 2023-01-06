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The New York Times

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Міністр Японії закликав до нового світового порядку, щоб протистояти піднесенню авторитарних режимів

Київ • УНН

 • 769353 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Міністр торгівлі та промисловості Японії заявив, що вільна торгівля та економічна взаємозалежність після закінчення Холодної війни зміцнили авторитарні режими, і закликав Сполучені Штати та інші демократичні країни-однодумці протиставити їм «новий світовий порядок». Про це УНН пише посилаючись на Reuters.

Міністр Японії закликав до нового світового порядку, щоб протистояти піднесенню авторитарних режимів

Цитата

"Авторитарні країни накопичили величезну міць як в економічному, так і у військовому відношенні", - заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Ясутоші Нісімура у своєму виступі в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.

"Ми повинні відновити світовий порядок, заснований на фундаментальних цінностях свободи, демократії, прав людини та верховенства права", - додав він.

Деталі

Нісімура виступив напередодні візиту до Вашингтона наступного тижня прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди для переговорів, які, як очікується, охоплюватимуть такі питання, як Україна, Північна Корея та напруженість Китаю у відносинах із Тайванем.

Цьому саміту передуватимуть переговори міністрів оборони та закордонних справ двох країн.

Заклик Нісімури прозвучав на тлі зростаючого занепокоєння після вторгнення росії в Україну тим, що Пекін і Москва використовуватимуть свій контроль над енергоресурсами і впливатимуть на виробничо-збутові ланцюжки, щоб перешкодити Сполученим Штатам, Японії, Європі та іншим країнам протистояти їх дипломатичним та військовим цілям.

Японський міністр попередив, що демократії повинні захищати свою промислову міць та захищатися від втрати технологій, особливо тих, які можуть бути переспрямовані на військові потреби.

Він закликав, щоб співпраця між Японією та Сполученими Штатами поширювалася не лише на напівпровідники, а й на біотехнології, штучний інтелект та квантову науку.

Він також пообіцяв більш тісно співпрацювати з Вашингтоном у питаннях експортного контролю, хоча і не сказав, чи Токіо дотримуватиметься масштабних обмежень на експорт обладнання для виробництва мікросхем, запроваджених адміністрацією Байдена в жовтні.

Що стосується торгівлі, Нісімура закликав Сполучені Штати приєднатися до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство після того, як колишній президент Дональд Трамп відмовився від більш ранньої версії пакту у 2017 році.

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