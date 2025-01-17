Глава МИД Словении прибыла в Киев на важную международную встречу

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Таня Файон принимает участие во встрече министров Украина - Юго-Восточная Европа в Киеве по приглашению главы МИД Украины. Участники обсудят поддержку Украины, ее восстановление и поиск путей к миру.

Сегодня министр иностранных дел Словении Таня Файон находится с необъявленным визитом в Киеве, где принимает участие в министерской встрече Украина - Юго-Восточная Европа по приглашению своего украинского коллеги Андрея Сибиги, сообщили в МИД Словении, пишет УНН.

Детали

"Министр Таня Файон участвует во встрече министров Украина - Юго-Восточная Европа в Киеве по приглашению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Они обсудят со своими коллегами продолжение поддержки Украины, восстановление страны и поиски решения для мира", - сообщили в МИД Словении в X.

Дополнение

По данным словенских СМИ, это её второй визит в украинскую столицу. 

Как указывается, с начала вторжения рф в Украину в феврале 2022 года Словения решительно осудила российскую агрессию и призвала прекратить боевые действия. Сейчас она предоставила несколько миллионов евро гуманитарной и военной помощи Украине через различные механизмы, а как член ЕС внедряет и поддерживает его санкции и меры против россии.

В июле прошлого года страны также заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки сроком на десять лет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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