Голова МЗС Словенії прибула до Києва на важливу міжнародну зустріч

Сьогодні міністр закордонних справ Словенії Таня Файон перебуває з неоголошеним візитом у Києві, де бере участь у міністерській зустрічі Україна - Південно-Східна Європа на запрошення свого українського колеги Андрія Сибіги, повідомили у МЗС Словенії, пише УНН.

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"Міністр Таня Файон бере участь у зустрічі міністрів Україна – Південно-Східна Європа в Києві на запрошення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Вони обговорять зі своїми колегами продовження підтримки України, відновлення країни та пошуки рішення для миру", - повідомили у МЗС Словенії у X.

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За даними словенських ЗМІ, це її другий візит до української столиці.

Як вказується, від початку вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року Словенія рішуче засудила російську агресію та закликала припинити бойові дії. Наразі вона надала кілька мільйонів євро гуманітарної та військової допомоги Україні через різні механізми, а як член ЄС впроваджує та підтримує його санкції та заходи проти росії.

У липні минулого року країни також уклали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокової підтримки строком на десять років.