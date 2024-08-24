Министр сельского хозяйства Польши: помощь Украине и Молдове во вступлении в ЕС - в интересах страны и Союза

Министр сельского хозяйства и развития Польши отметил, что это в интересах страны и ЕС помочь Украине и Молдове на пути к евроинтеграции. Об этом сообщает PAP, передает УНН.

Детали

В четверг во время пресс-конференции в Кракове министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил об обязательствах Польши поддержать Украину и Молдову в их подготовительном процессе к вступлению в Европейский Союз.

Министр обратил внимание на проект "Летняя школа для представителей администрации Молдовы и Украины", который реализуется в Малопольше. Цель проекта - поделиться польским опытом трансформации сельского хозяйства за 20 лет членства Польши в ЕС и подготовкой новых стран к вступлению.

Секерский подчеркнул, что Польша имеет значительный опыт и наблюдения за европейскими структурами, которые могут быть полезными для партнеров. Он отметил, что это обязательства перед соседями, такими как Украина и Молдова.

В рамках летней школы представители аграрных администраций из Украины и Молдовы участвуют во встречах с польскими экспертами, где обсуждаются вопросы функционирования на общем европейском рынке и использования средств ЕС.

Министр добавил, что вступление в ЕС, хотя и приносит преимущества, также несет определенные вызовы, в частности необходимость имплементации правового и институционального порядка ЕС. Он подчеркнул, что Польша стремится помочь в подготовке этих стран к вступлению, учитывая их специфические потребности и вызовы, в частности в условиях войны в Украине.

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