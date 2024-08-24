Міністр сільського господарства Польщі: допомога Україні та Молдові у вступі до ЄС - в інтересах країни та Союзу
Київ • УНН
Міністр сільського господарства Польщі заявив про підтримку України та Молдови на шляху до ЄС. Польща ділиться досвідом трансформації сільського господарства та допомагає підготуватися до викликів євроінтеграції.
Міністр сільського господарства та розвитку Польщі наголосив, що це в інтересах країни та ЄС допомогти Україні та Молдові на шляху до євроінтеграції. Про це повідомляє PAP, передає УНН.
Деталі
У четвер під час прес-конференції в Кракові міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Сєкерський заявив про зобов'язання Польщі підтримати Україну та Молдову в їхньому підготовчому процесі до вступу в Європейський Союз.
Міністр звернув увагу на проект "Літня школа для представників адміністрації Молдови та України", що реалізується в Малопольщі. Мета проекту — поділитися польським досвідом трансформації сільського господарства за 20 років членства Польщі в ЄС та підготовкою нових країн до вступу.
Сєкерський підкреслив, що Польща має значний досвід і спостереження за європейськими структурами, які можуть бути корисними для партнерів. Він зазначив, що це зобов'язання перед сусідами, такими як Україна та Молдова.
В рамках літньої школи представники аграрних адміністрацій з України та Молдови беруть участь у зустрічах з польськими експертами, де обговорюються питання функціонування на спільному європейському ринку та використання коштів ЄС.
Міністр додав, що вступ до ЄС, хоча й приносить переваги, також несе певні виклики, зокрема необхідність імплементації правового та інституційного порядку ЄС. Він підкреслив, що Польща прагне допомогти у підготовці цих країн до вступу, враховуючи їхні специфічні потреби та виклики, зокрема в умовах війни в Україні.
Туск: Польща відіграла ключову роль в обміні ув'язненими між РФ та Заходом02.08.24, 01:32 • 34404 перегляди