Министр обороны Украины обсудил с учеными КПИ инновационные решения для фронта
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с учеными КПИ им. Игоря Сикорского, чтобы обсудить программное обеспечение, беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и спутниковые инновации для военного использования, рассмотрев возможности их контрактирования и развертывания.
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с учеными КПИ. Они говорили о полезных разработках для фронта, в частности, об инновациях в сфере программного обеспечения, БПЛА, РЭБ, использование спутников, передает УНН.
Инновации в сфере программного обеспечения, БПЛА, РЭБ, использование спутников - подробно обсудили с учеными КПИ их предложения для успеха на фронте. По программному обеспечению и спутниковым технологиям - попросил коллег собрать все идеи и наработки студентов и ученых. Некоторые предложения рассмотрим и потенциально сможем законтрактовать, поставить на вооружение
Детали
Он отметил, что Украине очень нужны беспилотники как тактического, так и стратегического уровня.
"Рассмотрим предложения, поможем найти, готовы приобрести необходимые компоненты", - добавил он.
Министр обороны вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и главой Минстратегпрома Александром Камышиным предложили нескольким молодым ученым поехать на форум производителей вооружения в США в декабре.
"Готовы сотрудничать дальше, нам нужны новые технологические идеи и решения для победы", - написал Умеров.
Дополнение
Украина планирует увеличить месячный выпуск беспилотников до конца года.
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Министр обороны Украины обсудил с учеными КПИ инновационные решения для фронта
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с учеными КПИ им. Игоря Сикорского, чтобы обсудить программное обеспечение, беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и спутниковые инновации для военного использования, рассмотрев возможности их контрактирования и развертывания.
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