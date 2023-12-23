Министр обороны рассказал, как будут приглашать мужчин в военкоматы через электронные оповещения

Министерство обороны рассматривает возможность извещать мужчин о необходимости появиться в ТЦК через электронное оповещение. Об этом в интервью Суспильному сказал министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Мы проанализировали различные базы данных. Решим, как эти данные учитывать. Потому что - это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета - будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм, который надо обсуждать пошагово - сказал Рустем Умеров.

Детали

Он добавил, что приглашение в ТЦК получат граждане, которые находятся внутри страны Украины, которые находятся внутри страны и за границей. Если примут решение по категориям, то приглашения пришлют всем. Умеров добавил, что МО все еще работает над техническими решениями обеспечения этой инициативы.

Эстония готова доставить Украине тех, кто подлежит мобилизации - министр