Министр обороны рассказал, как будут приглашать мужчин в военкоматы через электронные оповещения
Министерство обороны Украины рассматривает возможность введения электронных сообщений для приглашения мужчин в центры комплектования.
Повторение Черноморской зерновой инициативы не имеет смысла - Генсек ООН
Генеральный секретарь ООН Гутерриш считает возвращение к зерновой сделке неэффективным, а также выступает за свободу судоходства в Черном море.
Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна
Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Укрзализныця запустила детские рождественские экспрессы в Киеве и Львове
Праздничные поездки на паровозе с рождественскими представлениями стали популярным развлечением для детей в Киеве и Львове.
В Украине на следующей неделе ожидается повышение температуры - синоптики
24 декабря в Украине ожидается небольшой снег, который перейдет в мокрый снег и дождь 25 декабря. До 26 декабря осадки прекратятся, а температура повысится на 4-6°C, местами порывы ветра будут достигать 22 м/с.
УГКЦ высказалась о декларации, позволяющей благословлять однополые пары: не касается восточных католических церквей
Украинская Греко-Католическая Церковь заявляет, что "Fiducia Supplicans" Ватикана о благословении однополых пар не распространяется на Восточные Католические Церкви, поскольку в их традиции благословение имеет другое значение.
За убийство бездомной в Днепре задержали семерых подростков - полиция
За жестокое убийство бездомной женщины в Днепре задержали семерых подростков. Им грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
Польские фермеры заявили о приостановке протеста на границе в "Шегинях"
Польские фермеры приостановят свой протест на пограничном переходе Медыка-Шегини с воскресенья, с возможным возобновлением 2-3 января 2024 года, если их требования не будут выполнены.
На Таврическом направлении украинские воины держат оборону и проводят активные действия - Тарнавский
На Таврическом направлении украинские войска держат оборону и проводят активные действия, в результате чего противник понес 499 потерь, уничтожено 37 единиц вражеской техники, в том числе склад с боеприпасами.
Вражеская ракета Х-59 уничтожена в Днепровском районе
Воздушное командование "Восток" уничтожило управляемую ракету Х-59 над Днепровским районом.