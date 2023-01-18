Министр обороны объяснил, на чем основываются прогнозы относительно нового наступления с беларуси и почему они различаются

Цитата

“Ситуация на поле боя меняется, меняется фактаж, который мы получаем. Мы знаем, сколько мобилизованных они подготовили, сколько уже потеряли, сколько планируют домобилизовать. Имеют ли технику военную для новых подразделений, или не имеют? А имеют ли снаряды для пушек, или не имеют? Имеют, но в каком количестве и какого качества? Данные меняются, а ты же не можешь загуглить эту информацию — ее надо добыть. Далее ты анализируешь эти факты, а информация же не стопроцентная. Ты можешь планировать, анализировать, делать определенные или предположения, или прогнозы, или писать сценарий — и правильным будет писать разные сценарии — от самого худшего до самого лучшего”, — пояснил министр.

Резников добавил, что при этом все оценки будут субъективными.

Цитата

“Исходя из правил ведения войны — военной науки, мне генералы рассказывают: россиянам чтобы пойти в наступление надо накопить ресурс, потому что это война ресурсов, сформировать, и снова возвращаемся к понятию ударных группировок. Они очень хорошо учатся. Они в прошлый раз пошли распыленно, не сформировав ударные группировки, и получили по зубам. Имеем результат. Сегодня они концентрируют усилия на востоке в районе Донецкой и Луганской областей, и пытаются там сделать этот прорыв. Даже на юге, обратите внимание, они сбежали с Херсонщины, с правого берега нашего Днепра”, — пояснил министр.

По его словам, требуется некоторое время на формирование ударных группировок и это время можно примерно оценить, руководствуясь правилами ведения войны. Но сама попытка вероятного наступления может зависеть и от погодных условий.

Цитата

“Вот эти правила и эти объективные факторы, по которым должны были бы они выйти на условия, что они сформировали ударные свои группировки, по процессам — это конец февраля-март. А дальше они будут принимать решения. А какие погодные условия? Мерзлая почва или сырая? Минус 10 в феврале или плюс 15 в начале марта? Или еще снег в марте? Вы же понимаете, что колесная техника по сырой почве не пойдет? Только, как военные говорят, „гусянка“ — гусеничные, а их меньше, чем колесных. Как вы будете вести наступление, если у вас нет возможности продвигаться? Только по дорогам, как они это делали год назад. Но на дорогах они выстраиваются в колонну, а у нас артиллерия, позволяющая ее жечь... „горить палає техніка ворожа“ — известная песня, мы с внуками подпеваем. А если идти в наступление по фронту, то должны быть условия — это либо мерзлая почва, либо уже сухая земля. Поэтому вопрос — это конец февраля, начало марта или конец марта? Это вопрос и погодных условий, в том числе, накопленных ими ресурсов, готовности их подразделений в том ресурсе, то есть это ряд факторов, которые должны вместе собраться, если мы говорим о подготовленном наступлении. А не о неподготовленном, как они это сделали в феврале прошлого года, и последствия его мы знаем...”, — рассказал Резников.

Подробнее читайте в интервью: "Резников об главе минобороны РФ: я подарю ему "бавовну"