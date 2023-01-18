Министр обороны объяснил, на чем основываются прогнозы относительно нового наступления с беларуси и почему они различаются

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 20015 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 74955 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 117191 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 116769 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 266181 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133001 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121669 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372080 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83693 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136427 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.9м/с
75%
Популярные новости

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77401 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16759 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12672 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12314 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 13627 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 266181 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293305 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372080 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347624 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394920 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77448 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111559 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130801 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170460 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79685 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Министр обороны объяснил, на чем основываются прогнозы относительно нового наступления с беларуси и почему они различаются

Киев • УНН

 • 1089558 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Все прогнозы о возможном повторном масштабном вторжении рф со стороны беларуси основываются на полученной разведкой информации, но сценарии развития событий зависят от многих факторов, в частности, и погодных условий. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Министр обороны объяснил, на чем основываются прогнозы относительно нового наступления с беларуси и почему они различаются

Цитата

“Ситуация на поле боя меняется, меняется фактаж, который мы получаем. Мы знаем, сколько мобилизованных они подготовили, сколько уже потеряли, сколько планируют домобилизовать. Имеют ли технику военную для новых подразделений, или не имеют? А имеют ли снаряды для пушек, или не имеют? Имеют, но в каком количестве и какого качества? Данные меняются, а ты же не можешь загуглить эту информацию — ее надо добыть. Далее ты анализируешь эти факты, а информация же не стопроцентная. Ты можешь планировать, анализировать, делать определенные или предположения, или прогнозы, или писать сценарий — и правильным будет писать разные сценарии — от самого худшего до самого лучшего”, — пояснил министр.

Резников добавил, что при этом все оценки будут субъективными.

Цитата

“Исходя из правил ведения войны — военной науки, мне генералы рассказывают: россиянам чтобы пойти в наступление надо накопить ресурс, потому что это война ресурсов, сформировать, и снова возвращаемся к понятию ударных группировок. Они очень хорошо учатся. Они в прошлый раз пошли распыленно, не сформировав ударные группировки, и получили по зубам. Имеем результат. Сегодня они концентрируют усилия на востоке в районе Донецкой и Луганской областей, и пытаются там сделать этот прорыв. Даже на юге, обратите внимание, они сбежали с Херсонщины, с правого берега нашего Днепра”, — пояснил министр.

По его словам, требуется некоторое время на формирование ударных группировок и это время можно примерно оценить, руководствуясь правилами ведения войны. Но сама попытка вероятного наступления может зависеть и от погодных условий.

Цитата

“Вот эти правила и эти объективные факторы, по которым должны были бы они выйти на условия, что они сформировали ударные свои группировки, по процессам — это конец февраля-март. А дальше они будут принимать решения. А какие погодные условия? Мерзлая почва или сырая? Минус 10 в феврале или плюс 15 в начале марта? Или еще снег в марте? Вы же понимаете, что колесная техника по сырой почве не пойдет? Только, как военные говорят, „гусянка“ — гусеничные, а их меньше, чем колесных. Как вы будете вести наступление, если у вас нет возможности продвигаться? Только по дорогам, как они это делали год назад. Но на дорогах они выстраиваются в колонну, а у нас артиллерия, позволяющая ее жечь... „горить палає техніка ворожа“ — известная песня, мы с внуками подпеваем. А если идти в наступление по фронту, то должны быть условия — это либо мерзлая почва, либо уже сухая земля. Поэтому вопрос — это конец февраля, начало марта или конец марта? Это вопрос и погодных условий, в том числе, накопленных ими ресурсов, готовности их подразделений в том ресурсе, то есть это ряд факторов, которые должны вместе собраться, если мы говорим о подготовленном наступлении. А не о неподготовленном, как они это сделали в феврале прошлого года, и последствия его мы знаем...”, — рассказал Резников.

Подробнее читайте в интервью: "Резников об главе минобороны РФ: я подарю ему "бавовну"

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$61.53
Bitcoin
$76,719.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,996.15
Ethereum
$1,469.20