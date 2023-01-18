Міністр оборони пояснив, на чому ґрунтуються прогнози щодо нового наступу з білорусі і чому вони різняться

Цитата

“Ситуація на полі бою змінюється, змінюється фактаж, який ми отримуємо. Ми знаємо, скільки мобілізованих вони підготували, скільки вже втратили, скільки планують домобілізувати. Чи мають техніку військову для нових підрозділів, чи не мають? А чи мають снаряди для гармат, чи не мають? Мають, але в якій кількості і якої якості? Дані змінюються, а ти ж не можеш загуглити цю інформацію — її треба здобути. Далі ти аналізуєш ці факти, а інформація ж не стовідсоткова. Ти можеш планувати, аналізувати, робити певні або припущення, або прогнози, або писати сценарій — і правильним буде писати різні сценарії — від самого гіршого до самого кращого”, — пояснив міністр.

Резніков додав, що водночас всі оцінки будуть суб’єктивними.

Цитата

“Виходячи з правил ведення війни — військової науки, мені генерали розповідають: росіянам аби піти в наступ треба накопичити ресурс, бо це війна ресурсів, сформувати, і знов повертаємось до поняття ударних угрупувань. Вони дуже добре вчаться. Вони минулого разу пішли розпорошено, не сформувавши ударні угрупування, і отримали по зубах. Маємо результат. Сьогодні вони концентрують зусилля на сході в районі Донецької і Луганської областей, і намагаються там зробити цей прорив. Навіть на півдні, зверніть увагу, вони втекли з Херсонщини, з правого берега нашого Дніпра”, — пояснив міністр.

За його словами, потрібен деякий час на формування ударних угрупувань і цей час можна приблизно оцінити, керуючись правилами ведення війни. Але сама спроба ймовірного наступу може залежати і від погодних умов.

Цитата

“От ці правила і ці об’єктивні фактори, за якими мали б вони вийти на умови, що вони сформували ударні свої угрупування, по процесах — це кінець лютого-березень. А далі вони будуть приймати рішення. А які погодні умови? Мерзлий ґрунт чи вогкий? Мінус 10 в лютому чи плюс 15 на початку березня? Чи ще сніг в березні? Ви ж розумієте, що колісна техніка по вогкому ґрунту не піде? Тільки, як військові кажуть, „гусянка“ — гусеничні, а їх менше, ніж колісних. Як ви будете вести наступ, якщо у вас немає можливості просуватися? Тільки по дорогах, як вони це робили рік тому. Але на дорогах вони вишиковуються в колону, а у нас артилерія, що дозволяє її палити... „горить палає техніка ворожа“ — відома пісня, ми з онуками приспівуємо. А якщо йти в наступ по фронту, то мають бути умови — це або мерзлий ґрунт, або вже суха земля. Тому питання — це кінець лютого, початок березня чи кінець березня? Це питання і погодних умов, в тому числі, накопичених ними ресурсів, готовності їх підрозділів в тому ресурсі, тобто це низка факторів, які мають разом зібратись, якщо ми говоримо про підготовлений наступ. А не про непідготовлений, як вони це зробили в лютому минулого року, і наслідки його ми знаємо...”, — розповів Резніков.

Детальніше читайте в інтерв’ю: “Резніков про очільника міноборони рф: я подарую йому бавовну”