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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр обороны Литвы назвал победой разума реакцию Запада на операцию ВСУ в Курской области

Министр обороны Литвы назвал победой разума реакцию Запада на операцию ВСУ в Курской области

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 09:49  •  16922 просмотра

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Министр обороны Литвы назвал отсутствие разговоров о "красных линиях" в контексте операции ВСУ на курщине победой здравого смысла. Он призвал Запад предоставить Украине дальнобойное оружие и разрешить его применение в глубине россии.

То, что западные политики уже не рассуждают о красных линиях, реагируя на операцию ВСУ в курской области можно расценивать как победу здравого смысла. Об этом сказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Это хорошо, что мы не услышали от Запада ничего о пересечении "красных линий", когда Украина начала эту операцию. Было ясно заявлено, что Украина может проводить такие операции в рамках своей оборонительной стратегии. Это хорошо, это хорошие новости и победа разума

  - сказал министр обороны Литвы в комментарии LRT.  

По его мнению, теперь западные союзники Украины должны сделать следующие логичные шаги и, во-первых, дать Украине достаточно дальнобойного оружия, а во-вторых, разрешить применять его по целям в глубине территории россии.

Украинцы хотели показать, что они способны совершать такие действия, что они могут контратаковать, могут маневрировать. Теперь, думаю, тем голосам, что говорили, мол, нет, победить россию невозможно и тому подобное, время замолкнуть и делать то, что мы, Литва, делаем: продолжать помогать Украине, дать им такое оружие, которым они не только смогут обороняться, но и вернуть свое

- сказал Кащюнас.

По мнению литовского министра, операция в курской области — это еще и унижение для путина: "Это, очевидно, попытка выравнять ситуацию, но, конечно, если смотреть на это реалистично, это очевидное унижение для путина".

Для украинцев же, по мнению Кащюнаса, очевидный эффект от этой операции — это подъем боевого духа.

Он допускает, что долго удерживать территории в курской области украинской армии будет трудно, но в то же время предполагает, что результаты операции укрепят позиции Украины на переговорах — когда и если о них зайдет речь.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, согласно которому на курщине есть продвижение на 1-2 км с начала суток и уже более 100 пленных российских военных.

кремль рискует дискредитировать себя противоречивой реакцией на события в курской области - ISW8 августа 2024, 07:32 • 31641 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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