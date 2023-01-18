Министр обороны Канады посетила Киев и объявила о предоставлении 200 бронетранспортеров

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"Министр Ананд сообщила, что Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator. Этот новый пакет военной помощи соответствует конкретному запросу Украины в отношении этих транспортных средств, которые закупаются у канадской компании Roshel, расположенной в Миссисаузе, Онтарио. Эта помощь оценивается в более 90 миллионов долларов и выделяется в рамках дополнительной военной помощи Украине на 500 миллионов долларов, о которой премьер-министр Трюдо объявил в ноябре 2022 года", - говорится в сообщении.

Детали

Во время встречи Ананд и Резников обсудили, как Канада может продолжать удовлетворять насущные оборонные потребности Украины. Министр Украины оценил предоставление Торонто военной помощи более 1 миллиарда долларов США с февраля 2022 года, которая включала NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 бронированных машин боевой поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и связанные с ними боеприпасы и тому подобное.

Ананд проинформировала Резникова о ходе операции UNIFIER – миссии Канады по обучению украинского персонала, которая сейчас действует в Великобритании и Польше. Кроме этого, министры обсудили предстоящее участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, которое состоится в пятницу, 20 января. Они решили продолжать частые дискуссии на двусторонней основе.

Дополнение

БТР Senator – это легко маневренные и адаптированные транспортные средства безопасности. Они позволяют безопасно транспортировать персонал и оборудование, а также медицинскую эвакуацию. Броня транспортных средств поможет защитить войска, когда они не смогут избежать опасности.

Напомним

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадское правительство пока не рассматривает вопрос об отправке танков Leopard 2 Украине.