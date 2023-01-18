Міністр оборони Канади відвідала Київ та оголосила про надання 200 бронетранспортерів

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"Міністр Ананд повідомила, що Канада передасть Україні 200 бронетранспортерів Senator. Цей новий пакет військової допомоги відповідає конкретному запиту України щодо цих транспортних засобів, які закуповуються у канадської компанії Roshel, розташованої в Міссісаузі, Онтаріо. Ця допомога оцінюється в понад 90 мільйонів доларів і виділяється в рамках додаткової військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів, про яку прем’єр-міністр Трюдо оголосив у листопаді 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Під час зустрічі Ананд та Резніков обговорили, як Канада може продовжувати задовольняти нагальні оборонні потреби України. Міністр України оцінив надання Торонто військової допомоги понад 1 мільярда доларів США з лютого 2022 року, яка включала NASAMS із відповідними боєприпасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкову зброю, гаубиці M777 та пов'язані з ними боєприпаси тощо.

Ананд поінформувала Резнікова про хід операції UNIFIER – місії Канади з навчання українського персоналу, яка зараз діє у Великій Британії та Польщі. Крім цього, міністри обговорили майбутню участь у засіданні Контактної групи з з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, яка відбудеться у п'ятницю, 20 січня. Вони вирішили продовжувати часті дискусії на двосторонній основі.

Доповнення

БТР Senator – це легко маневрові та адаптовані транспортні засоби безпеки. Вони дозволяють безпечно транспортувати персонал і обладнання, а також медичну евакуацію. Броня транспортних засобів допоможе захистити війська, коли вони не зможуть уникнути небезпеки.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадський уряд поки не розглядає питання про відправку танків Leopard 2 Україні.