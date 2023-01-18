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Міністр оборони Канади відвідала Київ та оголосила про надання 200 бронетранспортерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністр оборони Канади Аніта Ананд здійснила візит до Києва та провела зустріч з українським колегою Олексієм Резніковим. Вона оголосила, що Канада передасть Україні 200 бронетранспортерів Senator для протидії російській агресії, пише УНН з посиланням на сайт уряду країни.

Міністр оборони Канади відвідала Київ та оголосила про надання 200 бронетранспортерів

Цитата

"Міністр Ананд повідомила, що Канада передасть Україні 200 бронетранспортерів Senator. Цей новий пакет військової допомоги відповідає конкретному запиту України щодо цих транспортних засобів, які закуповуються у канадської компанії Roshel, розташованої в Міссісаузі, Онтаріо. Ця допомога оцінюється в понад 90 мільйонів доларів і виділяється в рамках додаткової військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів, про яку прем’єр-міністр Трюдо оголосив у листопаді 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Під час зустрічі Ананд та Резніков обговорили, як Канада може продовжувати задовольняти нагальні оборонні потреби України. Міністр України оцінив надання Торонто військової допомоги понад 1 мільярда доларів США з лютого 2022 року, яка включала NASAMS із відповідними боєприпасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкову зброю, гаубиці M777 та пов'язані з ними боєприпаси тощо.

Ананд поінформувала Резнікова про хід операції UNIFIER – місії Канади з навчання українського персоналу, яка зараз діє у Великій Британії та Польщі. Крім цього, міністри обговорили майбутню участь у засіданні Контактної групи з з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, яка відбудеться у п'ятницю, 20 січня. Вони вирішили продовжувати часті дискусії на двосторонній основі. 

Доповнення

БТР Senator – це легко маневрові та адаптовані транспортні засоби безпеки. Вони дозволяють безпечно транспортувати персонал і обладнання, а також медичну евакуацію. Броня транспортних засобів допоможе захистити війська, коли вони не зможуть уникнути небезпеки.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадський уряд поки не розглядає питання про відправку танків Leopard 2 Україні.

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