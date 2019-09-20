Министр назвал время следующих переговоров по газу с Россией и ЕК

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 53432 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102292 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109418 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119302 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148078 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148502 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Следующие трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Еврокомиссией и Россией состоятся в 20 числах октября. Об этом на пресс-брифинге в Киеве сообщил министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

“Мы находимся в достаточно активном процессе консультаций со всеми сторонами и дошли до того, что в 20-х числах октября мы снова будем... проходить следующие консультации или переговорные процессы в рамках подписания договора на транспортировку”, — сказал министр.

Он отметил, что в процессе переговоров, которые состоялись накануне, появился определенный конструктив, впрочем Украины не исключает, что договор на транспортировку может не быть подписан.

Как сообщал УНН, Россия заявляет, что предложила Украине возобновить прямые поставки газа.

Украинские Национальные Новости

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