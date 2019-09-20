Министр назвал время следующих переговоров по газу с Россией и ЕК

“Мы находимся в достаточно активном процессе консультаций со всеми сторонами и дошли до того, что в 20-х числах октября мы снова будем... проходить следующие консультации или переговорные процессы в рамках подписания договора на транспортировку”, — сказал министр.

Он отметил, что в процессе переговоров, которые состоялись накануне, появился определенный конструктив, впрочем Украины не исключает, что договор на транспортировку может не быть подписан.

Как сообщал УНН, Россия заявляет, что предложила Украине возобновить прямые поставки газа.