Міністр назвав час наступних переговорів по газу з Росією та ЄК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Наступні тристоронні переговори по газу між Україною, Єврокомісією і Росією відбудуться в 20 числах жовтня. Про це на прес-брифінгу в Києві сказав міністр енергетики та охорони довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
“Ми знаходимось в досить активному процесі консультацій з усіма сторонами і дійшли до того, що в 20-х числах жовтня ми знову будемо... проходити наступні консультації або переговорні процеси в рамках підписання договору на транспортування”, — сказав міністр.
Він зауважив, що в процесі переговорів, що відбулись напередодні, з‘явився певний конструктив, втім Україна не виключає, що договір на транспортування може не бути підписаний.
Як повідомляв УНН, Росія заявляє, що запропонувала Україні відновити прямі поставки газу.