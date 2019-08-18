Министр финансов Аргентины подал в отставку после обвала курса песо
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку после резкой девальвации национальной валюты. Об этом сообщил в субботу телеканал Todo Noticias, передает УНН.
“Сегодня я принял решение подать в отставку с поста министра финансов, который я занимал с января 2017 года. Я делаю это, поскольку убежден, что, учитывая обстоятельства, вашему правлению нужно значительное обновление в экономической сфере”, — говорится в письме Духовны, которое опубликовал на своем сайте телеканал.
Получив заявление об отставке, президент страны Маурисио Макри вызвал для совещания министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу.
Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после праймериз, которые состоялись 11 августа, и на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Согласно последним официальным данным, за него проголосовали 47,65% избирателей. У Макри было отдано 32,08% голосов.
После объявления результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал. Также обвалился основной аргентинский биржевой индекс Merval.
Напомним, с начала года инфляция в Венесуэле достигла 1600%.