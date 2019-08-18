Міністр фінансів Аргентини подав у відставку після обвалу курсу песо
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністр фінансів Аргентини Ніколас Духовни подав у відставку після різкої девальвації національної валюти. Про це повідомив в суботу телеканал Todo Noticias, передає УНН.
“Сьогодні я прийняв рішення подати у відставку з поста міністра фінансів, який я займав з січня 2017 року. Я роблю це, оскільки переконаний, що, з огляду на обставини, вашому правлінню потрібно значне оновлення в економічній сфері”, — йдеться в листі Духовни, яке опублікував на своєму сайті телеканал.
Отримавши заяву про відставку, президент країни Маурісіо Макрі викликав для наради міністра економіки провінції Буенос-Айрес Ернана Лакунсу.
Економічна ситуація в Аргентині загострилася після праймеріз, які відбулися 11 серпня, та на яких переміг лівоцентристський кандидат Альберто Фернандес. Згідно з останніми офіційними даними, за нього проголосували 47,65% виборців. За Макрі було віддано 32,08% голосів.
Після оголошення результатів волевиявлення курс песо по відношенню до долара різко впав. Також обвалився основний аргентинський біржовий індекс Merval.
Нагадаємо, з початку року інфляція у Венесуелі досягла 1600%.