Минфин США расширил санкции против сети, связанной с лидером боснийских сербов

Соединенные Штаты объявили о расширении ограничений против лиц, которые помогали лидеру боснийских сербов Милораду Додику и его сыну избегать действующих санкций США. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что пророссийский президент автономной Республики Сербской в Боснии Додик уже давно выступает за отделение региона от Боснии и находится под санкциями США и Великобритании. В октябре 2023 года Вашингтон ввел санкции против его взрослых детей - сына Игоря Додика и дочери Горицы Додик - и их компаний, заявив, что они способствовали коррупции боснийского сербского лидера.

В июне 2024 года США ввели санкции против двух лиц и сети компаний, которые генерировали прибыль для Милорада Додика и его сына Игоря Додика, который продолжал контролировать предприятия, официально зарегистрированные на доверенных лиц.

Справочно

США обвиняют Милорада Додика в подрыве Дейтонского мирного соглашения 1995 года, которое положило конец войне в Боснии 1992-1995 годов, унесшей жизни 100 тысяч человек. Соглашение разделило страну на две автономные части: Республику Сербскую и Федерацию Босния и Герцеговина, связанные слабым центральным правительством.

Напомним

Минфин США ввел санкции против 275 человек и компаний из 14 стран за передачу технологий армии РФ. В список вошли 20 россиян, включая заместителей министра обороны.