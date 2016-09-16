Минфин: кредиты МВФ будут способствовать инвестициям и восстановлению экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Кредиты Международного валютного фонда будут способствовать инвестициям в Украину и восстановлению экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина относительно выделения Украине очередного транша в 1 млрд долл., передает УНН.
В Минфине отметили, что получение третьего транша от МВФ в рамках одной программы является редким явлением для Украины.
Также в ведомстве добавили, что новый транш МВФ будет способствовать международному признанию реформ в Украине и усилению доверия к правительству.
"Транш пойдет в резервы НБУ и будет способствовать стабильности курса гривны, а следовательно и стабильности финансовой системы. Хочу также подчеркнуть, что кредиты МВФ предоставляются под самые низкие возможные проценты. Более того, кредиты МВФ имеют целью помочь Украине восстановить экономику, и в результате уменьшить долговую нагрузку", - прокомментировал это решение министр финансов Александр Данилюк.