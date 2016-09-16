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15 марта, 19:03 • 116193 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169716 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139861 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132166 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113818 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106042 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101864 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Минфин: кредиты МВФ будут способствовать инвестициям и восстановлению экономики

Минфин: кредиты МВФ будут способствовать инвестициям и восстановлению экономики

Киев • УНН

 • 7312 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Кредиты Международного валютного фонда будут способствовать инвестициям в Украину и восстановлению экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина относительно выделения Украине очередного транша в 1 млрд долл., передает УНН.

В Минфине отметили, что получение третьего транша от МВФ в рамках одной программы является редким явлением для Украины.

Также в ведомстве добавили, что новый транш МВФ будет способствовать международному признанию реформ в Украине и усилению доверия к правительству.

"Транш пойдет в резервы НБУ и будет способствовать стабильности курса гривны, а следовательно и стабильности финансовой системы. Хочу также подчеркнуть, что кредиты МВФ предоставляются под самые низкие возможные проценты. Более того, кредиты МВФ имеют целью помочь Украине восстановить экономику, и в результате уменьшить долговую нагрузку", - прокомментировал это решение министр финансов Александр Данилюк.

Украинские Национальные Новости

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