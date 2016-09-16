Мінфін: кредити МВФ сприятимуть інвестиціям і відновленню економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Кредити Міжнародного валютного фонду сприятимуть інвестиціям в Україну і відновленню економіки. Про це повідомили у прес-службі Мінфіну щодо виділення Україні нового траншу в 1 млрд дол., передає УНН.
У Мінфіні зазначили, що отримання третього траншу від МВФ в межах однієї програми єрідкісним явищем для України.
Також у відомстві додали, що новий транш МВФ сприятиме міжнародному визнанню реформ в Україні та посиленню довіри до уряду.
"Транш піде до резервів НБУ та сприятиме стабільності курсу гривні, а отже і стабільності фінансової системи. Хочу також підкреслити, що кредити МВФ надаються під найнижчі можливі відсотки. Більше того, кредити МВФ мають на меті допомогти Україні відновити економіку, і в результаті зменшити боргове навантаження", - прокоментував це рішення міністр фінансів Олександр Данилюк.