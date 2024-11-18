Минэнерго призвало украинцев не разглашать данные об энергетике: причина
Киев • УНН
Министерство энергетики просит не публиковать информацию о последствиях ударов по энергетической инфраструктуре. Враг использует эти данные для координации новых атак.
Министерство энергетики просит не публиковать информацию об энергетических объектах, на фоне вражеских атак, пишет УНН.
Детали
«В связи с активизацией массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины Министерство энергетики призывает всех: не публиковать фото, видео или любые данные о последствиях ударов, не разглашать информацию об объектах атак, повреждения, попадания или восстановления, не обсуждать возможные удары, энергетические карты или состояние объектов. Это касается всех: органов власти, предприятий, представителей медиа, телеграмм-каналов, соцсетей и каждого гражданина», - отметили в Минэнерго в соцсетях.
В Минэнерго отметили, что «разглашение такой информации подвергает страну серьезной опасности, враг использует эти данные для координации новых атак».
«Министерство предоставляет минимально необходимую информацию из соображений безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы держать систему стабильной и возвращать свет украинцам», - указали в Минэнерго.
Последствия массированной атаки рф на энергетику: Одесса и Бурштын восстанавливаются, в других регионах воду и тепло вернули18 нояб. 2024, 08:53 • 14119 просмотров