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Милованов рассказал, почему согласился стать советником Ермака и от кого получал предложения по работе

Милованов рассказал, почему согласился стать советником Ермака и от кого получал предложения по работе

Киев  •  УНН

 • 30154 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Бывший министр по вопросам экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов после отставки правительства получал предложения по работе от регуляторов, ОПУ и других органов власти. Стать советником руководителя Офиса Президента Андрея Ермака ему предложили несколько недель назад. В комментарии УНН он рассказал, почему согласился на эту должность.

“Предложения государственных должностей разного уровня я получаю периодически начиная с 2014 года. После отставки правительства, такие предложения тоже бывали, и не только от Офиса Президента, но и от других органов власти, например регуляторов. Последнее предложение было сделано пару недель назад. Мне сложно (объяснить), почему я согласился. А почему нет? В позиции советника я могу только помочь”, — сказал Милованов.

Он добавил, что надеется помочь принимать качественные государственные решения в области экономики и финансов.

“Я экономист, ученый и практик. Работал министром, был в наблюдательном совете НБУ. Исследовал экономику, структуру институтов, Государственного управления. Разбираюсь в политической экономике, децентрализации, образовании. Ожидаю, что вопросы мне будут задавать в сфере моей экспертизы”, — добавил Милованов, отвечая на вопрос советником в какой области он будет у Ермака.

Напомним, бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова назначен советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

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