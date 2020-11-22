Милованов розповів, чому погодився стати радником Єрмака та від кого отримував пропозиції по роботі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Колишній міністр з питань економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов після відставки уряду отримував пропозиції по роботі від регуляторів, ОПУ та інших органів влади. Стати радником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака йому запропонували кілька тижнів тому. В коментарі УНН він розповів, чому ж погодився на цю посаду.
“Пропозиції державних посад різного рівня я отримую періодично починаючи з 2014 року. Після відставки уряду, такі пропозиції теж бували, і не тільки від Офісу Президента, але і від інших органів влади, наприклад регуляторів. Остання пропозиція була зроблена пару тижнів назад. Мені складно (пояснити), чому я погодився. А чому ні? В позиції радника я можу тільки допомогти”, — сказав Милованов.
Він додав, що сподівається допомогти приймати якісні державні рішення в галузі економіки та фінансів.
“Я економіст, науковець і практик. Працював міністром, був в наглядовій раді НБУ. Досліджував економіку, структуру інституцій, Державного управління. Розуміюсь на політичній економіці, децентралізації, освіті тощо. Очікую, що питання мені будуть задавати в сфері моєї експертизи”, — додав Милованов, відповідаючи на питання радником в якій галузі він буде у Єрмака.
Нагадаємо, колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова призначено радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.