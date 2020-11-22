Милованов розповів, чому погодився стати радником Єрмака та від кого отримував пропозиції по роботі

“Пропозиції державних посад різного рівня я отримую періодично починаючи з 2014 року. Після відставки уряду, такі пропозиції теж бували, і не тільки від Офісу Президента, але і від інших органів влади, наприклад регуляторів. Остання пропозиція була зроблена пару тижнів назад. Мені складно (пояснити), чому я погодився. А чому ні? В позиції радника я можу тільки допомогти”, — сказав Милованов.

Він додав, що сподівається допомогти приймати якісні державні рішення в галузі економіки та фінансів.

“Я економіст, науковець і практик. Працював міністром, був в наглядовій раді НБУ. Досліджував економіку, структуру інституцій, Державного управління. Розуміюсь на політичній економіці, децентралізації, освіті тощо. Очікую, що питання мені будуть задавати в сфері моєї експертизи”, — додав Милованов, відповідаючи на питання радником в якій галузі він буде у Єрмака.

Нагадаємо, колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова призначено радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.