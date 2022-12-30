Николаевская область в ближайшее время может вернуться к графику отключения света

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"Благодаря нашим энергетикам, скоро должны вернуться к плановой схеме, которая была до массированного ракетного удара", - написал он.

Дополнения

В четверг, 29 декабря, российская армия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине. Враг выпустил по Украине 69 крылатых ракет, 54 из которых были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. В результате в Николавской области были введены аварийные отключения электроэнергии.

Российские оккупанты 29 декабря обстреляли три громады в Николаевской области. В результате разрушены складские помещения, повреждены объект инфраструктуры и жилые дома.