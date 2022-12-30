Миколаївщина найближчим часом може повернутися до графіків відключень світла

Цитата

"Завдяки нашим енергетикам, скоро маємо повернутися до планової схеми, яка була до масованого ракетного удару", - написав він.

Доповнення

У четвер, 29 грудня, російська армія вкотре здійснила масований ракетний удар по Україні. Ворог випустив по Україні 69 крилатих ракет, 54 з яких були збиті силами і засобами протиповітряної оборони. Внаслідок цього на Миколаївщині були введені аварійні відключення електроенергії.

Російські окупанти 29 грудня обстріляли три громади в Миколаївській області. У результаті зруйновано складське приміщення, пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки.