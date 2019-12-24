Михайлюк провел один из самых результативных поединков в карьере НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В регулярном поединке НБА состоялось противостояние "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка и "Филадельфии 76", передает корреспондент УНН.
Украинец получил место в старте из-за проблем со здоровьем основного игрока Люка Кенарда, и воспользовался шансом. За первые три четверти украинец сумел реализовать 4 из 4-х три очковых, после чего один раз ошибся с дальней линии.
Общий доработок Михайлюка составил 13 очков (4/5 дальних, 0/2 двухочковых и 1/2 штрафных) при 4 передачах, 2 подборах за 32 сыграны минуты, но его команда уступила 109:125.
Примечательно, что по проведенным минутами на паркете этот матч стал рекордным в карьере Михайлюка. Только двух очков украинцу не хватило до повторения лучшего результата по набранным очкам в карьере НБА.