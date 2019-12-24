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Михайлюк провів один із найрезультативніших поєдинків в кар'єрі НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. У регулярному поєдинку НБА відбулося протистояння "Детройт Пістонс" Святослава Михайлюка та "Філадельфії 76", передає кореспондент УНН.

Українець отримав місце в старті через проблеми зі здоров’ям основного гравця Люка Кенарда, і скористався шансом. За перші три чверті українець зумів реалізувати 4 з 4-х три очкових, після чого один раз схибив з дальньої лінії.

Загальний доробок Михайлюка склав 13 очок (4/5 дальніх, 0/2 двоочкових і 1/2 штрафні) при 4 передачах, 2 підбираннях за 32 зіграні хвилини, але його команда поступилася 109:125.

Примітно, що за проведеними хвилинами на паркеті цей матч став рекордним в кар’єрі Михайлюка. Тільки двох очок українцю не вистачило до повторення найкращого результату за набраними очками в кар’єрі НБА.

Українські Національні Новини

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