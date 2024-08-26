Украинский легкоатлет Михаил Кохан взял серебряную медаль в финале соревнований по метанию молота на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Силезии, сообщает Суспільне. Спорт, передает УНН.

Детали

В Силезии Кохан, бронзовый призер Игр в Париже, соревновался с действующим чемпионом мира и чемпионом Олимпийских игр-2024 канадцем Итаном Кацбергом и серебряным призером Олимпиады-2024 венгром Бенце Галашем.

Михаил Кохан не смог превзойти результат Кацберга (80.03 м), он метнул снаряд на 79.85 метра и получил «серебро» этапа. «Бронзу» добыл Войцех Новицки, опередив Бенце Галаша по второму лучшему результату, оба легкоатлета показали одинаковый результат (76.05 м).

1 Итан Кацберг (Канада) - 80.03 м

2. Михаил Кохан (Украина) - 79.85 м

3. Войцех Новицки (Польша) - 76.05 м

Михайло Кохан здобув бронзу в метанні молота на Олімпіаді-2024 у Парижі