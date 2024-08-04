Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль в метании молота на Олимпиаде-2024. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.

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Украинский 23-летний атлет Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль в метании молота на Олимпийских играх в Париже.

В лучшей своей попытке спортсмен достиг расстояния 79,39 метра, что обеспечило Украине еще одну медаль на этих играх.

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