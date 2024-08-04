23-летний украинский атлет Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль в метании молота на Олимпийских играх в Париже. Его лучшая попытка достигла расстояния 79,39 метра.
Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль в метании молота на Олимпиаде-2024. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.
Детали
Украинский 23-летний атлет Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль в метании молота на Олимпийских играх в Париже.
В лучшей своей попытке спортсмен достиг расстояния 79,39 метра, что обеспечило Украине еще одну медаль на этих играх.
Ярослава Магучіх виборола "золото" Олімпіади-2024 у стрибках у висоту4 августа 2024, 19:25 • 10609 просмотров