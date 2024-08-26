Михайло Кохан здобув срібло у метанні молота на етапі Діамантової ліги
Київ • УНН
Український легкоатлет Михайло Кохан посів друге місце у змаганнях з метання молота на етапі Діамантової ліги в Сілезії. Його результат 79.85 м поступився лише канадцю Ітану Кацбергу, який метнув снаряд на 80.03 м.
Український легкоатлет Михайло Кохан взяв срібну медаль у фіналі змагань з метання молота на етапі Діамантової ліги-2024 у Сілезії, повідомляє Суспільне. Спорт, передає УНН.
Деталі
У Сілезії Кохан, бронзовий призер Ігор у Парижі, змагався з чинним чемпіоном світу та чемпіоном Олімпійських ігор-2024 канадцем Ітаном Кацбергом і срібним призером Олімпіади-2024 угорцем Бенце Галашем.
Михайло Кохан не зміг перевершити результат Кацберга (80.03 м), він метнув снаряд на 79.85 метри й отримав "срібло" етапу. "Бронзу" здобув Войцех Новіцкі, випередивши Бенце Галаша за другим найкращим результатом, обидва легкоатлети показали однаковий результат (76.05 м).
1 Ітан Кацберг (Канада) - 80.03 м
2. Михайло Кохан (Україна) - 79.85 м
3. Войцех Новіцкі (Польща) - 76.05 м
Михайло Кохан здобув бронзу в метанні молота на Олімпіаді-2024 у Парижі04.08.24, 22:47 • 23830 переглядiв