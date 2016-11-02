Microsoft сообщила о новых кибератаках хакеров Fancy Bear

По информации, представленной компанией, мошенники осуществили ряд кибератак, в том числе с использованием технологии так называемого "фишинга". Этот метод заключается в том, что хакеры рассылают спам со ссылками на сайты, внешне схожими с известными интернет-ресурсами. Ничего не подозревая пользователи вводят на поддельном сайте свои настоящие пароли и логины и тем самым открывают хакерам доступ к своим личным данным.

В корпорации пообещали, что обновления, которые позволят пользователям защититься от такого рода киберпреступников, будут доступны уже 8 ноября.

Как сообщал УНН, иностранные хакеры получили несанкционированный доступ к электронным системам регистрации избирателей в четырех американских штатах путем взлома компьютеров фирмы-подрядчика .