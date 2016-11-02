Microsoft сообщила о новых кибератаках хакеров Fancy Bear
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Американская IT-компания Microsoft обвинила хакеров Fancy Bear в том, что они нашли уязвимости в работе операционной системы Windows и использовали их, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
По информации, представленной компанией, мошенники осуществили ряд кибератак, в том числе с использованием технологии так называемого "фишинга". Этот метод заключается в том, что хакеры рассылают спам со ссылками на сайты, внешне схожими с известными интернет-ресурсами. Ничего не подозревая пользователи вводят на поддельном сайте свои настоящие пароли и логины и тем самым открывают хакерам доступ к своим личным данным.
В корпорации пообещали, что обновления, которые позволят пользователям защититься от такого рода киберпреступников, будут доступны уже 8 ноября.
Как сообщал УНН, иностранные хакеры получили несанкционированный доступ к электронным системам регистрации избирателей в четырех американских штатах путем взлома компьютеров фирмы-подрядчика .