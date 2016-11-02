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15 марта, 19:03 • 114508 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164667 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136814 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129385 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112330 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105190 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101235 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Microsoft сообщила о новых кибератаках хакеров Fancy Bear

Microsoft сообщила о новых кибератаках хакеров Fancy Bear

Киев • УНН

 • 6617 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Американская IT-компания Microsoft обвинила хакеров Fancy Bear в том, что они нашли уязвимости в работе операционной системы Windows и использовали их, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

По информации, представленной компанией, мошенники осуществили ряд кибератак, в том числе с использованием технологии так называемого "фишинга". Этот метод заключается в том, что хакеры рассылают спам со ссылками на сайты, внешне схожими с известными интернет-ресурсами. Ничего не подозревая пользователи вводят на поддельном сайте свои настоящие пароли и логины и тем самым открывают хакерам доступ к своим личным данным.

В корпорации пообещали, что обновления, которые позволят пользователям защититься от такого рода киберпреступников, будут доступны уже 8 ноября.

Как сообщал УНН, иностранные хакеры получили несанкционированный доступ к электронным системам регистрации избирателей в четырех американских штатах путем взлома компьютеров фирмы-подрядчика .

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